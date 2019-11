I gruppi politici in Comune non possono più assumere, al posto dei portaborse arrivano i giovani-tirocinanti: la proposta

I gruppi politici eletti a Palazzo dei Priori per la prima volta non hanno assistenti e non possono assumerli dopo la rilettura approfondita della legge. Per far funzionare le attività istituzionali, in consiglio e commissioni, i politici possono ricorrere soltanto a personale interno alla macchina comunale. C'è chi vorrebbe tornare al passato e chi invece come la consigliera del gruppo Blu Francesca Vittoria Renda ha lanciato una proposta che potrebbe essere quella giusta non solo perchè è a costo zero.

L'esponente della maggioranza di centrodestra più civici prevede l'attivazione di stage/tirocini curriculari nei gruppi consiliari esistenti nel Comune di Perugia. “Offrire ai giovani la possibilità di formarsi con un periodo di tirocinio presso i gruppi consiliari – ha spiega la Renda - darebbe loro l’opportunità di capire meglio come funziona l’istituzione comunale e di essere a stretto contatto con le novità politiche cittadine, trovandosi, peraltro, in un ambiente stimolante e dinamico. In questo modo si potrebbero riavvicinare i giovani alla politica e alle istituzioni, in maniera consapevole”.

Giovani universitari ma anche delle scuole superiori potrebbero così entrare nei meccanismi, non tanto della politica, ma della macchina pubblica e delle istituzioni. Il tutor dei tirocinanti potrebbe essere o il capogruppo o un dipendente comunale. Questa formula manterebbe quel risparmio di un milione di euro - nel corso della legislatura - previsto dopo lo stop alle assunzioni esterne.