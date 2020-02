Nomine & Poltrone - Il sindaco Romizi vara un altro mini-assessore (a costo zero) per le politiche giovanili

Il sindaco Andrea Romizi continua a coinvolgere direttamente i consiglieri comunali di maggioranza nella gestione della città assegnando delle deleghe. Il nuovo mini-assessore - a costo zero, si intende - è Nicola Volpi della lista civica Progetto Perugia che da oggi si dovrà occupare "di politiche giovanili e relazioni con le associazioni del mondo giovanile".

"Ringrazio il sindaco - ha scritto Volpi - per la fiducia che mi ha accordato e per il riconoscimento che questa nomina significa anche per il nostro Gruppo Consiliare Progetto Perugia, sempre coerentemente impegnato al fianco dell’Amministrazione Romizi in un’appassionata azione politica incentrata sulle persone, rivolta ai giovani, alle famiglie, attenta ai più deboli. È uno stile che ho appreso nel servizio in oratorio e nella attività professionale, che intendo ora mettere a disposizione in questa avventura politica, in linea con gli obiettivi di mandato del Sindaco, forte dell’esperienza maturata in questi anni e di valori sempre più consolidati".