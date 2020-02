Svolta green del Comune di Perugia: sì al Manifesto dell'economia sostenibile. "In linea con il nostro programma"

Anche il Comune di Perugia ha deciso di aderire al Manifesto di Assisi, per un’economia a misura d’uomo contro la crisi climatica, presentato lo scorso 24 gennaio presso il Sacro Convento di Assisi e promosso dal Presidente della Fondazione Symbola, dal Padre Custode del Sacro Convento di Assisi, dal Presidente di Confindustria, dal Direttore della Rivista San Francesco, dal Presidente della Coldiretti, dall’Amministratore delegato Novamont, dall’Amministratore delegato del Gruppo Enel. Ad oggi sono quasi tremila i soggetti che hanno scelto di sottoscrivere il Manifesto: il via libera alla massima istituzione del capoluogo umbro è arrivata direttamente dalla giunta che ha approvato la delibera dell’assessore all’ambiente.

Questo documento rappresenta una presa d’atto della situazione di crisi che il pianeta sta vivendo ed un’assunzione di responsabilità da parte dei Comuni nell’ambito della sfida internazionale finalizzata a garantire una risposta decisa all’emergenza climatica. "Il Comune di Perugia - si legge nella nota di Giunta - è già attivo da tempo in questo contesto, avendo sottoscritto il Patto dei sindaci per la decarbonizzazione dei territori, ma avendo altresì avviato alcune azioni in direzione dell’economia circolare e dello sviluppo sostenibile, tra cui l’approvazione del Pums, il nuovo sistema di gestione dei rifiuti e la nuova politica urbanistica centrata sul recupero edilizio".