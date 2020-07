Comune, il Covid rallenta i concorsi ma la macchina deve andare avanti: confermati 12 lavoratori interinali

Non tutti quelli che lavorano in "Comune" sono i cosiddetti garantiti, con posto fisso. Eh già a palazzo dei priori l'organico è ridotto all'osso, dopo pensionamenti e blocco del turn over, tanto è vero che è stata effettuata una riorganizzazione per coprire i buchi garantendo i servizi. I bandi per assumere sono previsti ma a causa del Covid19 è tutto slittato anche se il lavoro è aumentato. In servizi l'amministrazione comunale ha chiamato anche 12 lavoratori attraverso agenzie interinali "per le esigenze di vari uffici e servizi comunali". Resteranno in servizio fino al 30 settembre prossimo. Poi si spera nei concorsi per assumere regolarmente il personale. L'assessore Bertinelli, a causa dell'emergenza, è stata costretta a richiedere un supplemento economico di 74mila euo per fare fronte ai pagamenti del personale extra. Il tutto attraverso il fondo di riserva.



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.