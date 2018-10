Giunta Romizi, nuovo assessore in arrivo: cambio della guardia e valzer di deleghe

Nuova stagione, nuovo assessore. Nella giunta di Andrea Romizi entra Massimo Perari, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale. Al posto di chi? Del deputato di Fratelli d'Italia Emanuele Prisco, detentore dell'Urbanistica e dello sport, che ha portato a casa lo sbarco di Ikea a Collestrada. E qui comincia il gran valzer autunnale delle deleghe. In ballo c'è quella dell'urbanistica, mentre la seconda (lo sport) dovrebbe andare al consigliere comunale Fdi Clara Pastorelli (che è già attiva su questo fronte con le presentazioni delle squadre sportive di Perugia).

Per la delega all'urbanistica la via più accreditata è quella di un accorpamento con l'attuale assessorato di Michele Fioroni (il legame, nel caso di Fontivegge fra tutti, è evidentissimo). Per Perari, quindi, ci sarebbe la delega al Personale, ora in capo al vicesindaco Urbano Barelli.

Manca solo l'ufficialità, ma un mezzo timbro lo ha messo l'assessore Francesco Calabrese, con un post su Facebook, alla fine dello sfogo sulla morosità: "Tanto che ormai mi sono dilungato - scrive Calabrese - , lunedì ho troppe cose urgenti che sto cercando di recuperare in questo periodo da poter andare in consiglio comunale. Mi spiace solo che non sarò presente per vedere tra i banchi di giunta il mio amico Massimo Perari".



E ancora: "Anche lui sa di averne tanti di difetti, anche per questo siamo amici sin dai tempi del liceo (anche se lui faceva solo lo scientifico), entrambi, sin da allora, con la passione e virus per la politica, nel senso etimologico di impegno civile. Quasi quarant’anni dopo, insieme in una giunta cittadina al servizio della nostra Perugia, è un’idea che mi piace e che mi aiuterà a portare a compimento gli impegni che ho preso. Il suo grande papà, che questa città l’ha servita anche da Sindaco, lo osserverà contento e orgoglioso di vederlo all’opera con questo suo nuovo impegno". Quello che manca, adesso, è solo il passaggio ufficiale.