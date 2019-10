Comune di Perugia, approvato bilancio consolidato in Consiglio. Ok anche dai revisori

Via libera al bilancio consolidato 2018 del Comune di Perugia sia dal consiglio comunale - 20 voti a favore e 10 contrari - che dai Revisori dei Conti. La votazione è arrivata in ritardo rispetto alla data del 30 settembre a causa della lentezza con cui sono state fornite alcune informazioni. Dai numeri risulta, dunque, per quanto riguarda lo Stato patrimoniale consolidato del Comune di Perugia 2018, un totale Immobilizzazioni di oltre 564 milioni di euro, un totale dell’attivo circolante di circa 150 milioni di euro, per un complessivo Totale attivo di poco più di 715 milioni di euro.

Per quanto riguarda il Conto economico consolidato 2018 si evidenzia un risultato di esercizio di 8 milioni e 400mila euro circa, con componenti positivi della gestione per 286 milioni di euro e componenti negativi per poco più di 265 milioni e una differenza tra i due di 20 milioni e 760mila euro.

Il Collegio dei Revisori dei conti ha espresso il suo parere favorevole al bilancio consolidato, sia per quanto riguarda l’individuazione del perimetro di consolidamento, sia per le tecniche utilizzate.