Strade, piazze, percorsi pedonali e manutenzione, al consigliere Michele Cesaro la delega alla viabilità

Il sindaco di Perugia Andrea Romizi ha assegnato al consigliere comunale Michele Cesaro l’incarico, con il compito di coadiuvare "nella programmazione delle attività di gestione e di miglioramento della viabilità cittadina" dai percorsi pedonali al monitoraggio delle manutenzioni di piazze e strade.

L'incarico intende favorire il lavoro di studio delle problematiche e l’individuazione delle soluzioni connesse al settore indicato tra i prioritari obiettivi di mandato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Una delega di grande responsabilità in un ambito complesso, al centro dell’attenzione della comunità – dichiara il consigliere Michele Cesaro – Saprò valutare con cura gli interventi utili per l’eliminazione delle criticità, sviluppando una programmazione costante di riqualificazione della viabilità, promuovendo logiche lungimiranti e capaci di ottimizzare le risorse. Mi impegnerò per garantire il più fattivo contributo alla giunta Romizi, che ringrazio per la fiducia, al fine di agevolare, con continuità, il ripristino e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle nostre piazze e delle nostre strade, per renderle più vivibili e fruibili dalla cittadinanza".