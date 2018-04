Elezioni comunali a Corciano - Il Movimento 5 Stelle apre la campagna e affida la regia alla candidata sindaco Fioroni

E' ufficialmente iniziata la campagna elettorale del movimento 5 Stelle di Corciano per la conquista del comune. Si vota il 10 giugno e due settimane dopo se scatterà il ballottaggio tra i candidati più votati- Il Movimento a Mantignana ha schierato la candidata sindaco Chiara Fioroni. 45 anni, laureata in giurisprudenza e avvocato, lavora come funzionario amministrativo al Comune di Perugia e risiede da anni a San Mariano con il marito ingegnere e i tre bambini. "IL nostro progetto è quello di un Comune - ha spiegato Chiara Fioroni - che si prenda cura di tutti i suoi abitanti, che metta al centro dell’azione amministrativa i bisogni quotidiani e concreti di quanti vivono nel territorio per migliorarne la qualità della vita, libero da condizionamenti partitici di sinistra e di destra. La nostra – incalza Fioroni – sarà una politica di ascolto, servizio, trasparenza e partecipazione verso tutti i cittadini”

Previsto anche un calendario di assemblee del M5S aperte a tutti i cittadini e a tutte le associazioni del territorio "per presentare e confrontarsi sul proprio programma di governo del territorio"