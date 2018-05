Consiglio comunale, scossone in casa Pd: Mencaroni verso le dimissioni

Verso l'addio a Palazzo dei Priori. Il consigliere comunale e capogruppo del Pd Diego Mencaroni è pronto a lasciare il Comune di Perugia. Lo scossone in casa Pd si è scatenato nella mattinata di oggi, mercoledì 23 marzo. Contattato da PerugiaToday, Mencaroni ha detto che parlerà dopo le 18. Intanto, fonti ufficiose parlano di una lettera già spedita ai consiglieri comunali e allo staf del gruppo.



In caso di conferma delle dimissioni, al posto di Mencaroni entrerà in consiglio comunale Elena Ranfa, che nelle elezioni del 2014 collezionò 809 preferenze.