Comune, Camicia inchioda la discussione sul bilancio: "Parlerò per più di 4 ore e mezza"

Discussione sul bilancio: Camicia annuncia filibustering con un intervento fiume. “Batterò il record dell’anno scorso, quando parlai 4 ore e mezza!”. Ma se la prende subito col tecnico cui l’anno passato sfuggì l’esigenza di cambiare il nastro “Fu, dice, un autentico sabotaggio, un vero golpe per non far uscire da quest’aula una voce in dissenso”.

Intanto offre ai colleghi, specie a quelli di maggioranza, un pacco di bicarbonato che, scenograficamente, è sul banco “a disposizione di chi ne avrà bisogno… per digerire un bilancio che verrà approvato per il rotto della cuffia, col minimo sindacale di 17-18 voti a favore, ma non col mio, come ormai accade da quattro anni!”. Perché mai? “Perché i consiglieri di maggioranza temono di dover andare a casa e votano solo per disciplina di partito, per ordine di scuderia”.

Inizia così il filibustering, termine usato col significato di ‘ostruzionismo parlamentare’, messo in pratica nel 1841 negli Stati Uniti, e poi in Irlanda, nel 1876, quando i deputati irlandesi, guidati da Charles Stewart Parnell, pronunciarono ben 3.823 discorsi in 154 giorni. Camicia – che inizia a parlare alle 12 – promette di tirarla in lungo per non meno di sei ore. E se la prende col sindaco Romizi che, palesemente, se la squaglia all’inizio del suo intervento. Nel merito enuncia: “Questa amministrazione si pone in linea di continuità con le precedenti e tradisce il proprio programma, che io continuo a difendere”. E snocciola i suoi 38 emendamenti che vanno spiegati, partendo da quel 15% di aumento di nettezza urbana a carico delle famiglie (per un totale di 450.000 euro in più di spesa): una delle cose che più gli stanno sul gozzo.

Se la prende con l’affidamento del servizio di notifica ad agenzie esterne che costano 20 euro a botta (anche a fronte di mancate riscossioni) e con lo “scandalo” delle strisce blu. Il Comune – a suo avviso – ha personale e competenze per fare da solo. Sta andando avanti – e promette di andare avanti – per ore. Staremo a vedere se reggono le corde vocali e le vie urinarie. Ma di certo, anche se pochi gli prestano attenzione, lo show è meritevole e inconsueto.