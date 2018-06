Elezioni comunali, il Family Day presenta il manifesto pro-vita: ecco i candidati firmatari

A pochi giorni dalla elezioni comunali in Umbria, il prossimo 10 giugno, i candidati si stanno giocando le ultime carte per convincere l'elettorato. Molti di loro hanno sottoscritto il manifesto pro-vita presentato dal Comitato Difendiamo i nostri figli (Family day ), che solo in Umbria conta migliaia di persone.

"Continuando a perseguire la nostra vocazione culturale, sociale e politica di difesa dei valori antropologici che fondano l’essere umano come il sostegno e la promozione dei diritti della famiglia naturale - vera cellula del tessuto sociale - dei diritti della vita umana , dal concepimento alla morte naturale e alla garanzia della libertà di educazione - abbiamo incontrato molti candidati i quali, riconoscendosi nei nostri valori di riferimento, hanno firmato il nostro manifesto. Continueremo a confrontarci con loro anche dopo le elezioni per essere di stimolo, aiuto e verifica perché è questa la missione politica del Comitato".

Di seguito i nomi dei candidati umbri che hanno sottoscritto il Manifesto Politico del

Comitato Difendiamo i nostri figli

CANDIDATO SINDACO TERNI :

Leonardo Latini - Lega

COALIZIONE PER LATINI SINDACO A TERNI:

Marco Celestino Cecconi - Fratelli d’Italia

Emanuele Fiorini – Lega

COALIZIONE PER TESTI SINDACO CORCIANO:

Claudia Papini - Forza Italia

Carlo Manuali - Fratelli d’Italia

Monica Vecchi - Lega

Riccardo Paroli – Fratelli d’Italia

Massimiliano Morucci – Fratelli d’italia

LISTA CIVICA BECECCO SINDACO SPOLETO:

Caterina Grifoni

COALIZIONE PER DE AUGUSTINIS SINDACO SPOLETO:

Rosario Murro – Fratelli d’Italia

Sandro Cretoni – Lega

Aldo Traccheggiani – Forza Italia

Marina Morelli – Forza Italia

COALIZIONE PER CARIZIA SINDACO UMBERTIDE:

Vittorio Galmacci – Lega

COALIZIONE TODINI SINDACO TREVI:

Cristina Mammoli - Lega