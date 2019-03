Città della Pieve, la candidata Sindaco Simona Fabbrizzi: "Sostegno da civici e progressisti"

Simona Fabbrizzi, dipendente dell'Agenzia Regionale Forestale, si è ufficialmente candidata a sindaco di Città della Pieve. Essendo sotto i 15mila abitanti il Comune, non ci saranno coalizioni ma solo liste civiche. Fabbrizzi ha spiegato così la sua posizione politica, centrosinistra: "Nei prossimi giorni presenterò la mia lista, ma già vi anticipo che sarà rinnovata, giovane e soprattutto competente. Avrà il sostegno delle aree civiche e progressiste, di formazioni politiche e movimenti innanzitutto vorrei ringraziare tutti coloro che da più parti mi hanno incoraggiato a mettermi a disposizione come candidata Sindaco della nostra città. Per me è veramente un onore ed un orgoglio".

Una civica progressista disposta a parlare con tutti quelli che hanno i seguenti ideali: "Siamo disponibili al confronto delle idee, nel rispetto dei principi che riteniamo fondamentali: "Diciamo no ad intese più o meno nascoste con chi ha ideologie che contrastano con i valori di solidarietà ed uguaglianza tra le persone, con chi non riconosce la parità di diritti tra i sessi e non ha a cuore la difesa delle fasce più povere della popolazione. Una formazione che si presenta alle elezioni deve dire con chiarezza tutto ciò e deve definire i suoi confini".