Speciale elezioni comunali 2018: si vota in comuni chiave in vista delle Regionali: tutte le liste

Non è un mini-test elettorale per l'Umbria quello che andrà in scena il 10 giugno e poi, per eventuali ballottaggi, il 24 giugno. Si vota in 4 piazze importanti - sopra i 15mila abitanti - e altri 4 piccoli comuni. Il risultato farà capire l'aria che tira in vista delle prossime regionali dove per la prima volta un centrosinistra tutto da ricostruire rischia di perdere la Regione per la quale si voterà nel 2020.

C'è da capire lo stato di salute del Pd, la tenuta del centrodestra a trazione leghista e la competitività del Movimento 5 Stelle che rischia di essere una bella corrazzata ma senza conquistare nulla sul campo. Alle prossime comunali su 8 comuni saranno presenti solo a Terni, Trevi, Umbertide e Corciano. Clamorosa la non presentazione della lista in quella terra di Spoleto dove è nato il Movimento 5 Stelle umbro.

La Lega sogna la vittoria nel feudo un tempo rosso di Umbertide e nella città dell'acciaio. Il Pd parte in vantaggio solo a Corciano ma spera nel miracolo da parte dei propri candidati che sono certamente radicati sul territorio. Per 8 poltrone ci provano 31 candidati sindaci segno della frammentazione della politica e della presentazione di liste civiche sempre più presenti dopo la fuga dai partiti tradizionali.

