Fa sul serio la commissione parlamentare di inchiesta sugli eco-reati e le attività illecità ambientale che ha deciso di tornare in Umbria per la terza volta - dopo due volte nel ternano - ma stavolta per ispezionare alcune discariche, i luoghi dell'ex Centrale Pietrafitta che molti definiscono - per il numero di tumori e le polveri interrate - la Terra dei Fuochi dell'Umbria. Gli ispettori-parlamenti saranno a perugia il 26 e 28 marzo.

"In provincia di Perugia - ha spiegato il presidente della Commissione Stefano Vignaroli - ci sono importanti inchieste giudizirie in corso, riguardanti lo smaltimento delle ceneri a Pietrafitta, le numerose irregolarità in alcuni impianti del Gruppo Gesenu, e in ultimo l'incendio alla Biondi Recuperi. La Commissione arriva sul territorio di perugia per approfondire gli illeciti sul territorio e mantenere altra l'attenzione". Nella delegazione romana ci sarà anche il deputato umbro Luca Briziarelli. Il ritorno in Umbria della Commissione è la dimostrazione che il ciclo dei rifiuti dell'Umbria non è stato limpido almeno nel passato recente. Nonostante tutto quello che ci hanno fatto credere fino ad oggi. L'Umbria è sempre meno verde?