'Ndrangheta, Commissione parlamentare anti-mafia in arrivo in Umbria per conosce rischi e livello di infiltrazione

La Commissione parlamentare Antimafia sbarcherà in Umbria il prossimo 10 febbraio. Una decisione che è stata presa dopo le inchieste sulla 'Ndrangheta che dimostrano non solo forti interessi economici nella nostra regione da parte della potenze associazione criminale ma anche tentativi, più o meno riusciti, di creare delle cosche umbre organizzate che rispondono direttamente alle famiglie malavitose calabresi. La decisione della Commissione parlamentare è stata comunicata direttamente dall’Ufficio di Presidenza. Durante la sua missione, la Commissione Antimafia effettuerà degli incontro mirati per fare il punto sui rischi reali e quelli potenziali in Umbria e sulle indagini consolidate. Saranno ascoltati i magistrati dell'Antimafia, i vertici delle forze dell’ordine, i rappresentanti delle istituzioni, le associazioni di categoria economiche e le associazioni impegnate per la legalità e contro le mafie.