Assunzione nuovo collaboratore del vice-sindaco: c'è chi dice che è tutto regolare, chi parla di irregolarità

Un assunzione a tempo determinato a disposizione della segreteria del vice-sindaco Barelli da tempo fa discutere le opposizioni - in prima linea 5 Stelle e Pd - che reputano l'assunzione irregolare in quanto il neo-assunto non è stato pescato nella graduatoria degli assistenti redatta nel 2014, dopo le elezioni comunali che hanno incoronato Andrea Romizi. I gruppi e gli assessori hanno sempre selezionato il personale dalla graduatoria -scremata dagli uffici dato che sono richiesti certi requisiti tipici della pubblica amministrazione - senza fare come in Regione delle assunzioni ad hoc, su chiamata diretta.

Il caso dell'assunzione è finita in commissione di garanzia e controllo dove si è aperta la discussione sulla legittimità o meno della formula utilizzata. Il centrodestra si è subito messo in difesa degli uffici e del vice-sindaco citando le mormative e interpratazioni fornite dal Palazzo. Il capogruppo della lista civica Crea, Leonari, ha riferio che "da colloqui intervenuti con la dirigenza è emerso che l’avviso per la costituzione dell’elenco nel 2014 era stato pubblicato solo per dare copertura tecnico-giuridica agli assistenti dei gruppi consiliari, altrimenti – si riteneva - esclusi dal tuel. Ciò non riguardava invece gli assistenti dei membri della giunta, la cui legittimità e copertura sono garantite direttamente dall’art 90 del tuel".

Tradotto la graduatoria serve solo per i gruppi e non per la Giunta. Non la pensano così il capogruppo del Movimento 5 Stelle Cristina Rosetti e il consigliere comnunale Tommasso Bori. "Ci sono molteplici irregolarità - ha ribadito in commissione la Rosetti - compiute nel caso dell’assunzione del nuovo collaboratore del vice sindaco: la stipula del contratto, infatti, ha riguardato un soggetto non presente nella graduatoria, con conseguente violazione della procedura ad evidenza pubblica attivata nel 2014. La determina dirigenziale di assunzione del collaboratore non è trasparente in quanto rimanda la sussistenza dei requisiti dello stesso alla discrezionalità della politica cui, invece, dovrebbe essere demandato solo il rapporto fiduciario".

Per Bori “resta da capire perché ciò sia stato consentito al vice sindaco in spregio ad ogni regola, tenuto anche conto del fatto che il nuovo assunto non poteva nel 2014 iscriversi all’elenco per motivi di incompatibilità”. I consiglieri comunali hanno deciso di riaggiornare la discussione invitanto per ulteriori chiarimenti, alla prossima commissione, sia il dirigente del Personale che il vice-sindaco Barelli.