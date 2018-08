Dopo la tragedia di Genova, in Prefettura il punto sulla sicurezza: ecco tutti i lavori previsti da Anas, non ci sarebbero criticità

Il comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza ha fatto il punto sullo stato di sicurezza e sui lavori da mettere in campo per strade, viadotti e ponti in provincia di Perugia, dopo il dramma di Genova. Alla presenza del Prefetto, l'Anas ha reso noto che entro gli inizi del mese di settembre saranno avviati i lavori di manutenzione del ripristino del viadotto di Ponte San Giovanni, e che, in tale occasione, sarà limitato il traffico dei mezzi pesanti fino a 44 tonnellate. Inoltre, con riferimento al raccordo di Collestrada, per il quale c'è stato un esposto da parte del Codacons, che ha rilevato una situazioni di degrado, l'Anas ha fatto presente di aver recentemente già eseguito lavori di ripristino. Entro la fine dell'anno saranno avviati e conclusi lavori di manutenzione del cavalcavia di taverne di corciano e dei viadotti di Olmo e Ellera.