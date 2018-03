Elezioni 2018, c'è una città umbra che ha più deputati che grandi imprese: uno ogni 10mila abitanti

Benevenuti nella città di provincia dove si eleggono più deputati in Italia. Qui, in questo regno incantato per chi cerca una poltrona importante, c'è un eletto ogni 10mila abitanti. Impressionante persino per una vecchia elezione per il consiglio della Provincia. Questo posto magico per la politica è Città di Castello, terzo centro della Provincia di Perugia, 40mila abitanti scarsi, famosa per il tabacco, per le sue aziende nel settore della stampa e grafica e un centro storico molto carino. Governata dal centrosinistra ma ultimamente vera e propria capitale della Lega (non più nord ma nazionale) dove tocca quota 27 per cento. Città di Castello esprime anche due consiglieri regionali (uno della Lega e uno del Pd).

Ma torniamo al record di deputati, ecco i magnifici 4: Anna Ascani e Walter Verini del Pd, Catia Polidori di Forza Italia e Augusto Marchetti della Lega. Ribadiamo uno ogni 10mila abitanti. E pensare che si poteva fare di meglio: ci poteva essere almeno un senatore ma nessun residente a Città di Castello è stato candidato a questo ruolo. Sarà per la prossima volta. Ah dimenticavamo: Città di Castello esprime anche un eletto al Parlamento Europeo, la grillina Laura Agea. Ricapitoliamo: 4 deputati, 2 consiglieri regionali, 1 parlamentare europeo.