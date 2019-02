Assalto al bancomat, esplosione devasta la banca. La denuncia: "Le telecamere del Comune sono finte?"

Assalto al bancomat nel cuore della notte a Pistrino, frazione di Citerna. Il commando ha fatto esplodere lo sportello automatico, danneggiando anche l'edificio e fuggendo con il bottino.

Le indagini dei carabinieri per catturare la banda sono in corso, ma intanto arriva la denuncia del consigliere comunale Enea Paladino: "Di nuovo la popolazione della frazione di Pistrino, nel Comune di Citerna, è stata svegliata da una doppia esplosione a cui è seguita una rapina alla banca della piazza del paese. E' l'ennesimo episodio, la nostra gente vive nella paura ormai, la nostra comunità che da sempre è stata pacifica e laboriosa non si merita questo clima da far west".

"Chiederemo di nuovo al sindaco di Citerna - attacca Paladino - se le telecamere istallate anche nella piazza di pistrino sono funzionanti o sono finte, visto che sono stati spesi ingenti soldi pubblici per posizionarle e che sarebbero state molto utili per le indagini sulle rapine avvenute nel nostro comune negli anni passati. La questione della sicurezza pubblica non può essere preso alla leggera, l'amministrazione si deve prendere le sue responsabilità e attuare provvedimenti per combattere e arginare il problema della delinquenza. Confido sempre nel buon lavoro delle forze dell'ordine affinché questi delinquenti siano presi e consegnati nelle mani della giustizia".