Elezioni, 5 Stelle al voto per le Regionarie in attesa di decidere sul Patto per l'Umbria: tutti i nomi

In attesa del voto di oggi sul "Patto civico per l'Umbria" "ovvero sulla possibilità di sostenere alle elezioni regionali in Umbria un candidato presidente civico con il sostegno di altre forze politiche", il Movimento 5 Stelle si è già confrontato ieri, tramite la piattaforma Rousseau, per le Regionarie.

Al voto hanno partecipato 806 iscritti e, in ordine alfabetico e senza numero di preferenze visibile, sono stati votati i candidati presidente: Cristian Bruttii, Massimo Caprabianca, Maria Grazia Carbonari, Simonetta Checcobelli, Thomas De Luca, Massimo De Pascalis, Sabrina Liberatoscioli, Michele Pietrelli, Paola Pucci, Gennaro Spiezio, Dario Toffano, Angelica Trenta, Lucia Vergaglia

Tra gli altri candidati, in ordine di preferenze ricevute: Fausto Savini 46, Fabio Andrea Petrini 41, Serenella Bartolomei 38, Alice Lupatelli 31, Antonello Semeraro 28, Claudio Patricolo 24, Elisa Gallina 18, Luciano Pellegrini 12, Andrea Ciprini 9, Andrea Pichelli 7, Daniele Massoli 5, Maria Fiorito 3, Veronica Milei 2, Fabrizio Piermarini 2.

Fino alle 19, oggi venerdì 20, si vota invece, per il Patto.