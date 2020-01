Scuole 'Ciabatti-Montessori' e 'Valentini', il Pd: "Genitori preoccupati per l'inizio dei lavori..."

Ci sono la scuola primaria “Ciabatti-Montessori” a Porta Pesa e della scuola primaria “Valentini” a Elce al centro dell'interrogazione a risposta orale rivolta al sindaco di Perugia e depositata da Francesco Zuccherini e Sarah Bistocchi, consiglieri comunali del Partito Democratico che chiedono lumi sui tempi di ristrutturazione dei complessi scolastici e sulla relativa riallocazione delle classi. “La Regione Umbria - si legge in una nota inviata dai due consiglieri - grazie all’autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ha pubblicato il bando per realizzare il Piano per l’edilizia scolastica triennale 2018/2020".

"Tale piano, bandito al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di edifici pubblici adibiti all’istruzione, prevede per la scuola primaria 'Ciabatti' un importo complessivo di 2.900.000,00 Euro, mentre per la scuola primaria “Valentini” un importo complessivo di 1.480.000,00 Euro. Con questa atto, sollecitato da famiglie e genitori degli alunni delle scuole interessate, si interrogano il Sindaco e la Giunta per sapere quando partiranno i lavori, e se sono già stati previsti dei tempi di consegna, nonché quale sia il piano di riallocazione delle classi di entrambi i plessi scolastici durante i lavori di ristrutturazione delle scuole”.