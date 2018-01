Politiche 2018, anche a Perugia i sostenitori di Emma Bonino: "Nasce il comitato +Europa"

L’associazione Radicali Perugia promuove la costituzione di un comitato cittadino di sostegno alla lista “+Europa con Emma Bonino” che si presenterà alle elezioni politiche del 4 marzo 2018. In una campagna elettorale dove la vera contrapposizione non è più tra destra e sinistra ma tra europeisti e nazionalisti/sovranisti, la lista +Europa si propone di costruire il sogno “Stati Uniti d’Europa” entro il 2025 come chiedono Macron in Francia e Schulz in Germania.



"Un’Europa che di fronte al riemergere di nazionalist riconosca nel federalismo la strada più efficace per promuovere la ricchezza delle città e delle comunità locali. Un’Europa fondata sulla partecipazione dei cittadini, che si faccia baluardo nel mondo di apertura, libero commercio, diritti umani e civili" hanno affermato i vertici dei Radicali Italiani

Abbiamo ereditato il più grande spazio civile di pace, prosperità e tolleranza del mondo e abbiamo la responsabilità di dare alle prossime generazioni un futuro chiamato Stati Uniti d’Europa, una patria per donne e uomini liberi, certi della propria dignità, orgogliosi di costruire qui la propria felicità".



Domenica 7 gennaio alle ore 16,30 presso la sala conferenze dell’Hotel La Rosetta si terrà un’assemblea pubblica per la costituzione del comitato “+Europa con Emma Bonino” di Perugia. L’incontro è aperto a tutti i simpatizzanti e a chiunque voglia offrire il proprio aiuto per la presentazione della lista e per la campagna elettorale.