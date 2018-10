Sondaggi elettorali, la Lega vola in Umbria e nel resto del Centro Italia: in calo il Pd, Fi riserva indiana

Il primo partito in Umbria, almeno ad ottobre 2018 e secondo un sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera, è quella Lega del Ministro degli Interni, Matteo Salvini, che fino a pochi anni fa non riusciva neanche a presentarsi nei maggiori comuni della regione e a stento alle Regionali. Otto anni fa alla corsa di Palazzo Cesaroni si attestava intorno al 4 per cento, alle politiche 2018 l'esplosione in termini di consenso, nettamente primo partito del centrodestra, ed ora a quota 32.6 per cento, ben 14 punti in più rispetto al marzo scorso.

Un dato medio che si riferisce a Toscana, Marche, Umbria ed Emilia Romagna. Nell'ex territorio delle regioni rosse la Lega distanzia di 8,6 punti il Partito Democratico, in calo di 2 punti, fermo a quota 24 per cento. Sprofonda Forza Italia passata dal 10 al 4,2% secondo il sondaggio del Corriere. Male anche Fratelli d'Italia che in Umbria potevano contare su uno dei consensi più alti rispetto al resto del Paese: 2,5 per cento meno 2 %. Sotto la media nazionale, in Umbria e nel centro italia, il Movimento 5 Stelle che si attesta al 22.6% contro il 28,5%. Ma il Movimento, qualora andasse a in porto, il reddito di cittadinanza all'inizio del prossimo anno potrebbe tornare a recuperare a voti importanti. Al momento ha perso la componente più di sinistra del movimento. Comunque il governo giallo-verde puà contare su un consenso addirittura superiore al 55 per cento.