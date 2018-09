Verso le elezioni 2019, Alessio Meloni candidato a sindaco di Castiglione del Lago

C’è anche il nome di Alessio Meloni alle prossime elezioni amministrative di Castiglione del Lago per la carica di sindaco. L’assessore ai servizi sociali, in una nota, spiega: “Abbiamo assistito in quest’ultimo periodo all’apertura – nei media locali – di una sorta di toto-nomi in vista delle prossime elezioni comunali. Questo (pur legittimo) dibattere, al di là della veridicità delle ipotesi formulate e delle etichette politiche e valoriali attribuite, rischia, a mio avviso, di far perdere di vista l’obiettivo. Condivido, quindi, il percorso intrapreso dal PD di Castiglione del Lago teso al coinvolgimento di tutte le forze che si richiamano al centro-sinistra e alle esperienze civiche, nella ricerca di elementi di unione e che diano risposte vere ai bisogni dei cittadini”

“Penso che su un piano territoriale ed in particolare a Castiglione del Lago – continua l’assessore - si debba lottare per uscire dalla marginalizzazione determinata spesso da scelte - o non scelte - di enti sovraordinati; in quest’ottica riveste un ruolo centrale il Lago, con tutte le opportunità che offre ma anche le problematiche irrisolte che presenta. Occorre agire su un piano di lunga programmazione da un lato e di quotidiana attenzione e prevenzione dall’altro. Solo il rapido e totale conferimento di deleghe e risorse all’Unione dei Comuni del Trasimeno, ovvero al vero ente collettivo di prossimità, potrà consentire una risposta puntuale alle stringenti esigenze che ciclicamente si ripropongono.

“Dobbiamo puntare ad un turismo di qualità, in particolare a quello sportivo e legato ad eventi significativi e di richiamo; si devono creare condizioni non solo ovviamente di crescita occupazionale, ma anche di ampliamento dell’offerta culturale e aggregativa che incentivino la permanenza dei giovani. Dovrà rivestire un ruolo centrale la sicurezza delle persone, da garantire anche con interventi di prevenzione che favoriscano la permanenza e lo stare insieme dei cittadini”.

“Tutto ciò – conclude Meloni - non potrà essere realizzato se non nell’ambito e per mezzo di una grande intesa, seria, inclusiva, che vada oltre gli stretti recinti di partito e coinvolga fattivamente il tessuto profondo ed operoso di Castiglione del Lago: associazioni, categorie professionali, esercenti commerciali ed esponenti del mondo del lavoro”.