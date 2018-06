Carmine Camicia lascia il centrodestra per il Partito Socialista: "No al populismo, sì al riformismo"

Carmine Camicia, eletto in Forza Italia dopo la vittoria al ballottaggio del sindaco Romizi, ha deciso di aderire ad un nuovo partito, dopo l'appoggio ad una lista civica di centrosinistra a Corciano. Camicia è da oggi un tesserato del Partito Socialista Italiano.

"Dato il momento politico, in cui è necessario aggregare coloro che credono ad un partito riformista e non populista - ha spiegato Camicia - che ha l’obiettivo di tutelare sia la nostra storia e la nostra cultura che il nostro Paese, in data odierna e in concertazione con lo stesso partito, ho deciso di aderire ufficialmente al Partito socialista italiano. Impegnandomi così a portare avanti tutte le istanze di coloro che si riconoscono nei valori del socialismo e rappresentando tale cultura anche all’interno del Consiglio comunale”.