Siamo sempre più poveri, boom di richieste di aiuto alla Caritas di Perugia: "Priorità agli italiani"

Strangolati dalla crisi. "A Perugia sono aumentate del 50 per cento le richieste di aiuto alla Caritas rispetto all'inizio della crisi e sono sempre di più le famiglie italiane costrette a recarsi ogni settimana al ‘Villaggio della carità’ anche perché non riescono a pagare le utenze domestiche”. Lo evidenzia il capogruppo di Fratelli d'Italia al consiglio regionale dell'Umbria, Marco Squarta, evidenziando che si tratta di “dati assurdi, che ci fanno capire come sia aumentato in Umbria in maniera esponenziale il numero degli indigenti incapaci di arrivare alla fine del mese”.



Per Squarta “non si può più andare oltre. Il fenomeno della povertà è preoccupante ed è necessario che la Giunta regionale di Centrosinistra intervenga più in fretta possibile dando priorità alle esigenze degli italiani che dopo averle tentate tutte ricorrono agli enti caritatevoli. Anziché pensare al nulla o alle politiche aleatorie, vuote nella sostanza, la Regione intervenga immediatamente mettendo a disposizione più risorse nell'ambito sociale per combattere la povertà".