Il sindaco Pd chiede una mensilità ai deputati "lavativi", risponde solo Caparvi: "Grazie a noi i terremotati...

Il sindaco di Gualdo Tadino, un po' per provocazione, un po' per bisogno reale, aveva chiesto ai parlamentari umbria una mensilità da destinare direttamente al fondo anti-povertà della città. Prosciutti lo aveva motivato questo atto, come se fosse dovuto, dato che senza Governo, senza Commissioni nominate, i lavori dei parlamentari è stato minimo a fronte di uno stipendio a pieno regime.

Dei sedici parlamentari umbri ha risposto ufficialmente solo il segretario-deputato della Lega Nord Virginio Caparvi: "Prendo spunto per informarla che in questi due mesi, pur essendoci stata un’attività parlamentare scarsa, ho comunque contribuito in modo importante e in prima persona a ciò che si è concretizzato due giorni fa, ovvero il decreto legge n.55. Un decreto utile agli abitanti della Valnerina (e a tutti i terremotati del centro Italia) i quali potranno non restituire immediatamente la busta pesante (prorogata a dicembre) e restituirla comunque con un numero di rate maggiori (60 non più 24). E’ previsto inoltre lo stop dei mutui fino al 2020 - 2021 e il congelamento delle bollette. Sento di aver fatto il mio dovere, non per qualche famiglia ma per migliaia di famiglie poiché questo è ciò che dovrebbe fare il politico, dovrebbe legiferare in favore del “pane” per tutti e non limitarsi a donare le “briciole” a qualcuno".

E continua Caparvi spiegando al sindaco di aver già contribuito senza farsi pubblicità ad altre cause: " Inoltre vale la pena dirle che, per quanto mi riguarda, c’è la possibilità che io abbia già provveduto a spendermi in altre cause ugualmente meritorie di attenzione. Dovrei, qualora lo avessi fatto, dichiararlo al mondo intero infrangendo l’insegnamento evangelico del “non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra”? Non lo trovo opportuno. Avrei preferito una telefonata ad un comunicato stampa, non solo per salvaguardare la forma ma anche la sostanza. Credo che questi tempi di difficoltà impongano metodi e riflessioni meno superficiali".