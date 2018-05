Elezioni Comunali 2018, Cannara: sfida a tre per la fascia tricolore, tutti i nomi

Poco più tremila aventi diritti al voto ma ben tre candidati a sindaco che si giocheranno il tutto per tutto al primo turno non essendoci l'opzione del ballottaggio come per i comuni con più di 15mila abitanti. Torna in pista il sindaco commissariato Gareggia, ma che stavolta è appoggiato da una civica di centro-centrodestra, mentre Ortolani è in quota Pd e Properzi a sinistra.



Candidato a sindaco Fabiano Ortolani

Lista SiAmo Cannara

Maria Laura Selli, Mirco Andreoli, Sabina Battista, Sandro Ceppitelli, Paola Ciotti, Alice Delicati, Luca Dominici, Monio Gorgoioli, Gianpiero Ortolani, Michele Stramaccini, Ivano Taddei, Federica Trombettoni

******

Candidato as indaco Fabrizio Gareggia

Lista Cannaresi Liberi

Giorgio Angello, Diego Andreoli, Mauro Brilli, Raffaella Coccini, Mario Coda, Giulio Diotallevi, Serena Gerarchini, Chiara Rita Masciotti, Silvana Pantaleoni, Luca Pastorelli,

*****

Candidato a sindaco Biagio Properzi

Lista La Nostra Cannara

Alessandro Baldaccini, Giorgio Maria Bizzarri, Luca Borghi, Marianna Cipriani, Marcello Coccini, Francesco R. Crivella, Orietta Diotallevi, Michela Giommi, Paola Guerrini, Alessandro Iovenella, Annalisa Paci, Luigi Sarzani