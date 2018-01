Elezioni 2018, sondaggio elettorale alla Camera per i 3 collegi dell'Umbria: centrodestra e M5S attaccati al Pd

Anche l'ultimo sondaggio - Bibimedia - conferma che i tre collegi alla camera dell'Umbria sono aperti a qualsiasi risultato. Per la prima volta il centrosinistra a guida Pd rischia di perdere, cosa che non era mai successo ai tempi del Mattarellum (sistema elettorale che prevedeva anche allora c'erano i colleghi uninominali). Comunque, va ribadito anche per questo sondaggio che la coalizione di centrosinistra è avanti alla Camera seppur di un punto in percentuale. Pd, +Europa, la lista della Lorenzin e quella di Insiemei si attestano intorno al 32%, vicinissima la coalizione di centrodestra (Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e altre formazioni minori) al 31%. Di rincorsa - ma ancora nei giochi - il Movimento 5 Stelle con il 27%.

La vicinanza tra centrosinistra e centrodestra è tutta merito di Liberi ed Uguali che si attestano intorno all'8 per cento (una delle migliori percentuali a livello nazionale) che hanno strappato un 5 per cento al Pd conservando il 3 per cento originario di Sinistra Ecologia e Libertà. Insieme non ci sarebbe stata partita per nessuno. Infatti il centrodestra in Umbria è sotto la media nazionale dai 7/8 punti in centuale. Peggio solo in Basilicata, Marche, Emìlia Romgnaz Toscana. La differenza a questo punto in Umbria la faranno i candidati giusti messi al posto giusto dai partiti: recuperare 3/4 punti è possibile se tira anche il vento giusto a livello nazionale. Non ci sono sondaggi sui due collegi uninominali al Senato ma dovrebbero essere in linea con la Camera anche se per Palazzo Madama possono votare dai 25 anni in su.

