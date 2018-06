Insediate le commissioni di Camera e Senato: due presidenze pesanti a politici umbri

Dopo la formazione del Governo guidato dal presidente Conte e appoggiato da Lega e Movimento 5 Stelle, la Camera e il Senato hanno questa mattina eletto i presidenti e vice-presidenti di commissioni dando così il via ai lavori parlamentari. Buone notizie arrivano per i rappresentanti politici dell'Umbria a cui sono andate due prestigiose presidenze di commissioni: Filippo Gallinella del Movimento 5 Stelle è il presidente commissione agricoltura alla Camera; mentre la senatrice Donatella Tesei, sindaco di Montefalco, eletta in quota Lega è la presidente della Commissione Difesa. Il senatore Franco Zaffini è invece il capogruppo di Fratelli d'Italia alla commissioen salute del Senato, capogruppo sempre di Fdi anche Emanuele Prisco agli affari costituzionali della Camera.