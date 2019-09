Regionali, Cambiamo appoggia la Tesei. Laffranco: "La candidatura Pd-5Stelle? E' la mossa della disperazione"

"Dopo aver incassato no a ripetizione dalla società civile, ora lo schieramento filo Governo Conte ci vuole far credere che la scelta giusta per la candidatura a presidente sia l'ultima, quella che assomiglia invece alla mossa della disperazione. La verità che a Pd e 5Stelle bastava un nome qualsiasi per cercare di celare quello che anche in Umbria è il Patto per la Poltrona. Non a caso hanno deciso tutto da Roma: l'Umbria è solo per loro terra di conquista": lo ha affermato Pietro Laffranco, il coordinatore regionale del movimento di centrodestra Cambiamo che farà parte della coalizione di centrodestra guidata da Donatella Tesei.

"Quello che sta accadendo nel centrosinistra - ha continuato Laffranco - è la dimostrazione che non stanno discutendo sui programmi per l'Umbria e per gli umbri, ma soltanto per le candidature e per degli equilibri politici. Gli elettori, ormai esasperati dalla crisi economica e dal malgoverno della sinistra, non cadranno nella trappola dei finti-civici e finti-tecnici e sceglieranno nelle urne il cambiamento".

L'esponente politico perugino ha voluto anche lanciare un appello agli umbri. "Cambiamo è la casa giusta per chi vuole contribuire alla rinascita dell'Umbria archiviando le passate amministrazioni di centrosinistra. Siamo nati in Umbria come nel resto del Paese per rilanciare l'economia, per rimettere il merito al centro dei processi amministrativi, abbattere la burocrazia, tagliare gli sprechi per abbassare le tasse. Siamo fedeli al centrodestra e mai e poi mai saremo disposti a fare un'alleanza con il Pd e il Movimento 5 Stelle".