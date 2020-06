Bonus Covid | Bori alla Giunta: "Incentivi a tutti coloro che combattono il virus". Ecco gli esclusi

“Bonus Covid per tutte le figure del sistema sanitario impegnate nella lotta al Coronavirus e oggi escluse dal provvedimento": la richiesta alla Giunta presentata direttamente dal capogruppo del pd, Tommaso Bori, dopo l'accordo già raggiunto con i sindacati. Fuori dalla lista sono rimasti: i medici specializzandi, i medici di continuità assistenziale, i pediatri di libera scelta, i medici di medicina generale, i medici del 118 in convenzione e tutti gli altri professionisti non dipendenti come psicologici, biologici e farmacisti.

“Il nostro Paese e l’Umbria – ha commentato Bori – sono stati chiamati a gestire un’emergenza sanitaria dovuta ad un virus sconosciuto e aggressivo, contro cui non ci sono ancora terapie valide e vaccini sperimentati, se non il distanziamento sociale e il supporto dei pazienti contagiati. Un’emergenza che ha fortemente stressato il sistema sanitario regionale con tutte le figure in prima linea, nessuna esclusa. L’accordo chiuso per il bonus, relativo ai turni di lavoro straordinari, non comprende però molte figure. Una decisione mortificante nei confronti di professionisti che durante questa emergenza sanitaria hanno lavorato senza sosta al pari degli altri negli stessi reparti, garantendo i servizi sia territoriali che ospedalieri”.

Per il capogruppo Dem è dunque necessario “riconoscere il lavoro e lo sforzo di chi è stato costantemente esposto in prima linea e di chi non si è tirato indietro lavorando anche 7 giorni su 7, 24 ore 24. Non è una questione economica ma di principio e di rispetto nella piena dignità di tutti gli operatori, per questo la Giunta regionale deve sanare questa imbarazzante parzialità”.