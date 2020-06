Il blog di Aldo Potenza | Perchè è nato il Comitato Nazionale per l'Unità Socialista (CUS)

Dopo la scomparsa dei partiti protagonisti della rinascita italiana dopo la tragedia sociale, politica ed economica del secondo conflitto mondiale, di fronte alla pessima prova offerta dai movimenti sorti successivamente e alle conseguenze prodotte dalla cultura politica neoliberista che si è andata affermando negli anni della così detta modernizzazione, secondo la quale il mercato avrebbe avuto la capacità di risolvere i problemi dell'umanità, oggi più che mai si avverte la mancanza dei riferimenti ideali e politici che nutrirono i partiti della "prima Repubblica" e in particolare della presenza, tra gli altri, di un autorevole partito socialista.

In tanti oggi sentono l'esigenza di riferirsi alle idee socialiste che purtroppo spesso vengono poi sconfessate dalle alleanze e dai programmi proposti. Ovviamente, se per partecipanti al CUS i riferimenti ideali rimangono intatti, si conviene che il socialismo democratico debba essere declinato in un mondo profondamente diverso dal passato e pertanto sia indispensabile avviare una riflessione che partendo dagli errori precedentemente compiuti sappia indicare il futuro del socialismo italiano ed europeo. Questo è il motivo per cui è nato il Comitato nazionale per l'unità socialista a cui partecipano oltre alla Associazione Socialismo XXI, il PSI e tanti altri soggetti politici della diaspora e della sinistra italiana.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il primo atto è stato l'elaborazione di un documento politico a cui ha fatto seguito la predisposizione di documenti programmatici che riguardano la Sanità, il Lavoro, L'Economia. Seguiranno la Giustizia, La Scuola e si proseguirà con gli Assetti Istituzionali e l'Europa a cui faranno seguito altri argomenti. L'obiettivo è la ricostruzione di un moderno partito socialista che, senza dimenticare le antiche e forti radici politico culturali, sappia rinnovarsi politicamente con un vasto programma di proposte utili all'Italia e all'azione dei governi locali. Chi abbia voglia di seguire i lavori del CUS potrà farlo collegandosi a

https://www.sempreavanti.info