Bianconi lancia il "Budget giovane" per gli under 35: fino a 7 mila euro per formazione finalizzata all’occupazione

Il candidato del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle, Vincenzo Bianconi, incontrando i giovani studenti dell'Udu e della Rete ha promesso, in caso di vittoria della coalizione, l'istituzione del “budget giovane” che ha come obiettivo quello di rilanciare l’occupazione giovanile. Si tratta di un budget individuale da 4 a 7mila euro a disposizione degli under 35 per rafforzare le proprie competenze attraverso un progetto personalizzato su percorsi formativi, master, corsi di specializzazione.

Il target fa riferimento a inoccupati, sottoccupati, disoccupati. Queste risorse saranno considerate come contributo a fondo perduto nel caso in cui il beneficiario rientrerà o rimarrà in Umbria per un periodo, assumeranno la forma del prestito per tutti coloro che lasceranno l’Umbria. “I giovani, le loro idee, la loro visione e le loro competenze sono tra le più grandi risorse della nostra regione. Preoccuparci di creare per loro opportunità all’altezza delle aspettative deve essere la nostra missione”: ha detto oggi pomeriggio Bianconi nel corso dell'incontro di campagna elettorale.