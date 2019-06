Bastia Umbra, la sindaca Lungarotti presenta la Giunta: il vice Fratellini, alla Morettini i "conti"

Anche il sindaco neo-eletto Paola Lungarotti, appoggiata da liste civiche di centro e un mini centrodestra formato da Forza Italia e Fratelli d'Italia, ha ufficializzato la sua nuova giunta che potrà per 5 anni governare la città. “La scelta degli Assessori ha tenuto conto degli impegni assunti con la propria coalizione, conciliando l’espressione dell’elettorato con le competenze dei membri designati, degli impegni presi in campagna elettorale, delle priorità di mandato di prossima realizzazione”.

Il sindaco seguirà direttamente le seguenti funzioni: Personale, risorse umane, lavoro e formazione. RELAZIONI INTERNAZIONALI E GEMELLAGGI. CULTURA e PROMOZIONE DEL TERRITORIO: biblioteca, rapporti con le associazioni culturali locali e nazionali, eventi culturali, Università libera, turismo. FONDI UE e BANDI. PARI OPPORTUNITa';: valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni di genere. PALIO DE SAN MICHELE: rapporti con l'Ente Palio.

A Daniela Brunella: POLITICHE SOCIALI, Piano Sociale di Zona e rapporti con ASL. Centri Sociali, consulte ed immigrazione. Politiche per gli anziani, politiche per i disabili, politiche per le famiglie. Rapporti con l’associazionismo ed il volontariato. POLITICHE SCOLASTICHE: scuole comunali, mense scolastiche, arredi e attrezzature per le scuole Centri estivi e progetti educativi. POLITICHE DELL'INFANZIA: asili nido e centri per l'infanzia, arredi e attrezzature, progetti educativi POLITICHE GIOVANILI.

Filiberto Franchi: SPORT e TEMPO LIBERO: Rapporti con le società sportive, promozione dello sport. Palestre scolastiche. Trasporto pubblico, locale e scolastico. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI – Cimiteri. INFORMATICA: Smart City e innovazione tecnologica. AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI: POLITICHE GENERALI. Relazioni con gli organi istituzionali. Contenzioso amministrativo, civile e penale. COMUNICAZIONE ESTERNA: Ufficio relazioni con il pubblico (Comunicazione istituzionale).

Francesco Fratellini - vice-sindaco - ASSETTO DEL TERRITORIO - AMBIENTE: Attività edilizia. Politiche per la casa: edilizia residenziale pubblica. Servizi di Igiene Urbana. POLITICHE DI SVILUPPO DEL TERRITORIO: programmazione urbanistica, sviluppo programmatico e gestionale del Piano Regolatore Generale.

A Valeria Morettini: BILANCIO, FINANZE E FARMACIE COMUNALI: POLITICHE FINANZIARIE. POLITICHE TRIBUTARIE; POLITICHE DEL COMMERCIO E SVILUPPO ECONOMICO: Fiere e Mercati. Attività produttive e dello sviluppo economico. POLITICHE DI SICUREZZA URBANA E VIABILITA’. Polizia Municipale, Commissione di vigilanza.

Stefano Santoni: LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E INFRASTRUTTURE, DECORO URBANO: Lavori Pubblici, gestione demanio, patrimonio comunale ed espropri. Parchi e verde pubblico.