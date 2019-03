Bastia, anche il Movimento 5 stelle in campo: la lista e il candidato a sindaco

I vertici nazionali Di Mario e Casaleggio hanno certificato, permettendo così l'uso del simbolo, la lista dei grillini di Bastia Umbra. "Quella di ieri è stata per noi una giornata emozionante: abbiamo ufficializzato la nostra candidatura per Bastia Umbra" hanno scritto i vertici del M5S di Bastia "Siamo stati gli ultimi perchè pur non dovendo attendere nessun tipo di trattativa politica di una coalizione nata su calcoli di opportunità, il nostro codice etico ci richiede la certificazione della lista. Bastia Umbra deve necessariamente ritrovare la propria identità di città. Decoro, etica e ambiente sono le basi su cui costruiremo insieme una nuovo bellissimo posto in cui vivere con le proprie famiglie".

Ecco sia il candidato a sindaco che la lista completa.

Laura Servi Candidata Portavoce Sindaco

Anna Mastrobuono

Max Petrignani

Eugenio Lentini

Franca Niglio

Lidia Palazzi

Jacopo Lunghi

Claudio Bergamo

Mimoza Halili

Patrizia Parducci

Marco Pampanelli

Lorenzo Moretti

Alex Trabalza

Roberto Volpi

Andrea Ambrogi

Giampiero Franchi

Debora Improta