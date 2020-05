Il Baratto amministrativo, Fratelli d'Italia incassa la proposta: "Aiuterà famiglie in difficoltà"

Fratelli d'Italia riesce alla fine a portare a casa la battaglia per l'entrata in vigore a tutti gli effetti del baratto amministrativo. Dalla Giunta regionale c'è il via libera per il regolamento attuativo. Manca il passaggio in consiglio comunale ma la maggioranza ha i numeri per rendere il voto una formalità. Ma che cos'è il baratto amministrativo? E' una formula che consente a cittadini ed associazioni di saldare, in particolari casi, eventuali debiti contratti con la Pubblica Amministrazione attraverso la realizzazione di prestazioni di pubblica utilità, finalizzate alla cura e al decoro di beni comuni.

“L’approvazione del Regolamento sulla disciplina dell’istituto del Baratto Amministrativo segna la conclusione di un progetto presentato e fortemente voluto dal Gruppo di Fratelli d’Italia nella passata consiliatura, un importante e concreto sostegno a cittadini, famiglie e associazioni. Questo è uno strumento che viene incontro alle crescenti difficoltà cui si trovano sia gli Enti locali,alle prese da anni con trasferimenti statali sempre più esigui e che ostacolano l'assolvimento dei servizi, sia dei cittadini,la cui situazione economica è purtroppo resa oggi ancora più precaria dagli effetti della crisi legata al Coronavirus.”