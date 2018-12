Iperattività e disturbo dell'attenzione, la proposta di legge di Leonelli (Pd): "Sostegno e aiuto alle famiglie"

E’ una patologia “invalidante”, al momento però non ricompresa in nessuna normativa specifica. E’ il disturbo da deficit di attenzione e iperattività, (Adhd – Attention deficit hyperactivity disorder), che colpisce fin dall’età evolutiva. Sono stati i consiglieri Dem, Giacomo Leonelli e Carla Casciari i firmatari della proposta di legge “Disposizioni in materia di disturbo da Deficit di attenzione e iperattività” per offrire un aiuto alle famiglie e ai figli alle prese con un disturbo “che determina un’alterazione precoce e globale di tutte le funzioni essenziali del processo evolutivo”.

La proposta è sbarcata oggi in Terza commissione consiliare, presieduta da Attilio Solinas, che ne ha ultimato l’esame di merito. Rimane da definire la norma finanziaria, che sarà redatta in fase successiva all’approvazione del bilancio della Regione.

Ma cosa prevede il testo di legge? Innanzitutto che i servizi dello specifico Centro regionale per l’Adhd, istituito nell’Usl Umbria 2, siano estesi anche all’età adulta, previsti inoltre anche sostegni economici alle famiglie. Nell’atto si definisce il disturbo dell’Adhd quale “patologia invalidante che determina un’alterazione precoce e globale di tutte le funzioni essenziali del processo evolutivo”.

La Regione promuove la piena integrazione sociale, scolastica e lavorativa delle persone affette da tale disturbo ed istituisce un Coordinamento regionale tra assessorato alla Salute, Unità sanitarie locali, Ufficio scolastico regionale, associazioni dei familiari, nonché un Comitato tecnico scientifico quale organo consultivo della Regione. Coinvolti diversi specialisti dell’età evolutiva e per l’età adulta: psichiatri, neurologi, genetisti, psicologi, pediatri di libera scelta, medici di medicina generale e assistenti sociali.