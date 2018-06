Ballottaggio, i dati dell'affluenza per Terni, Umbertide e Spoleto: aumenta l'astensione

La lunga domenica dei ballottaggi per eleggere i sindaci nei comuni sopra i 15mila abitanti, anche in Umbria si è aperta ufficialmente alle 7 della mattina. I seggi resteranno aperti fino alle 23 e poi di seguito lo spoglio elettorale. E' arrivato alle 12 il primo dato sull'affluenza: le percentuali sono tutte in calo rispetto al primo turno del 10 giugno. Tiene soltanto Umbertide: votanti 21.28%, in totale 2643, due settimane fa percentuale era alle 12, 21.70%.

Comune di Spoleto si registra un calco di 1,7% : hanno votato il di 15,09 alled 12, votanti totali 4.643; in occasione del primo turno del 10 l’affluenza e stata pari al 16.72% (5.143 votanti). La contrazione maggiore, al primo rilievo sull'Affluenza, però si registra su Terni ha vota il 15 per cento quasi 3,5% in meno. Prossimi dati affluenza alle 19.