Ballottaggi, esulta il centrodestra: "L'Umbria non è più rossa. E ora prendiamoci la Regione"

Obiettivi: Palazzo Donini e Palazzo Cesaroni. Ovvero: Regione Umbria. Data: 2020. Il centrodestra esce dai ballottaggi di domenica come Bolt dai blocchi di partenza dei 100 metri e punta al bersaglio grosso. A parlare per tutti è Marco Squarta, portavoce del centrodestra in consiglio regionale: "Vittorie eclatanti come quelle ottenute a Terni, Umbertide e Spoleto dal 'Centrodestra pigliatutto' sbriciolano il dominio del Partito democratico in Umbria, una regione che non è più rossa".



E ancora: "Le recenti elezioni amministrative consegnano all'Umbria un risultato storico a dimostrazione che il Centrodestra unito, rappresentato da candidati credibili, può sferrare attacchi letali a sistemi politici molto ben radicati in città traumatizzate da gestioni assai discutibili - spiega Squarta -. L'esito dei ballottaggi ci conferma la caduta degli ultimi baluardi della Sinistra in roccaforti storiche come Umbertide e la città delle acciaierie, dove, evidentemente, la classe dirigente al potere è stata capace di alimentare solamente se stessa mediante politiche autoreferenziali avvelenate dal fiele dell'onnipotenza".



Il capogruppo di Fratelli d'Italia non molla la presa e spiega che "la regione sta finalmente cambiando pelle. Hanno vinto i temi della sicurezza, del lavoro e della legalità, argomenti sui quali gli umbri non sembrano più disposti a trattare". "Ora - dichiara il portavoce del Centrodestra a Palazzo Cesaroni - proseguiremo il nostro lavoro garantendo il massimo impegno per realizzare quel cambiamento tanto atteso, esattamente come è riuscito a fare con straordinari risultati Andrea Romizi a Perugia. Nella prossima turnata si deciderà il futuro di città importanti come, appunto, Perugia, Foligno, Marsciano, Castiglione del lago e Gualdo Tadino - conclude Squarta -. Manterremo la promessa fatta ai nostri elettori di prenderci la Regione nel 2020, il nostro obiettivo è liberare l'Umbria".