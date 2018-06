Ballottaggi, la Marini esorcizza la resa dei conti nel Pd: "Risparmiamoci le analisi del giorno dopo, nessuno è tenuto a fare cose impossibili"

Prima frase scritta su Facebook, a poche ore dal trionfo del centrodestra ai ballottaggi di Umbertide, Spoleto e Terni: "Ad impossibilia nemo tenetur". Latino. Traduzione: "Nessuno è tenuto a fare cose impossibili". E la chiave è tutta qui. La presidente regionale Catiuscia Marini tenta di arginare la resa dei conti interna al Partito Democratico dopo la disfatta delle elezioni amministrative. Tenta, perché la sconfitta brucia, l'apparentamento di Spoleto non ha funzionato e la tornata elettorale si è conclusa nel peggiore dei modi (e mondi) possibili.

Betti, come recita il detto, "canta e porta la croce" tenendo Corciano. Ma gli altri tre Comuni - e i numeri impietosi di Umbertide, Terni e Spoleto - pesano come cemento armato. Hic et nunc (qui ed ora, in latino) e in prospettiva 2019 e 2020. "Cose impossibili", scrive la Marini. Più chiaro di così. E aggiunge: "Il Pd ed il centrosinistra dovranno dedicare tempo, testa, cuore ad immaginare e creare un nuovo e diverso progetto alternativo, risparmiandoci le analisi del giorno dopo. Senza la solidarietà umana una comunità politica muore". Il messaggio? Cambiare per sopravvivere, senza che il capro faccia una finaccia sull'altare del giorno dopo il disastro. Riuscirà il Pd a ricostruire, senza accoltellamenti fratricidi e correnti più o meno sotterranee?



Di nuovo Catiuscia Marini: "Ringrazio Paola Avorio e Camilla Laureti (i candidati sindaco del Pd di Umbertide e Spoleto) per il loro impegno serio, per aver subito con stile attacchi di ogni tipo, rimane la loro serietà e responsabilità. Ai Sindaci Latini, De Augustinis, Carizia auguro buon lavoro", chiude la presidente della Regione Umbria. Che, in risposta ai commenti, chiarisce ulteriormente il punto: "Credo che di fronte a questi risultati, 4 marzo e amministrative, serva umiltà del ragionamento e non l'arroganza del tipo "ve lo avevo detto". Servono idee interessanti , convincenti, un progetto che dia consenso per Umbria, Italia, per i nostri Comuni , per quelli toscani, laziali, etc". Conclusione: "Mi pare che occorra un po' più di facili capri espiatori". Chi vuol capire, capisca: c'è la traduzione dal latino.