DIRETTA SPOGLIO Ballottaggi, i risultati in tempo reale: centrodestra piglia tutto

Ore 1.17 - Nuovo consiglio comunale a Umbertide: 10 consiglieri alla Lega, Pd 1 e Umbertide Partecipa 1.

Ore 1.05 - Nuovo consiglio comunale a Spoleto: 7 consiglieri alla Lega, Forza Italia 2 seggi, Fratelli d'Italia 1, Laboratorio Spoleto 4, Civica Rinnovamento 1; Pd 3. Lista Laureti 1, lista Civica Bececo 2, Spoleto Popolare 1

Ore 1.00 - Nuovo consiglio comunale a Terni: 13 consiglieri alla Lega, Forza Italia 4 seggi, Fratelli d'Italia 2, Terni Civica 1; Movimento 5 Stelle 6 seggi, Pd 3.

Ore 00.54 - Terni definitivo 129 su 129 sezioni: Latini (centrodestra) 63.42% - De Luca 36,58%

Ore 00.46 - Terni, 125 sezioni su 129 - Latini sindaco (ufficioso): 63.50% - De Luca 36.50%

Ore 00.41 - Spoleto. Vince a sorpresa il non favorito: De Augustinis, centrodestra 50,27%. La super-favorita Camilla Laureti indietro di 86 voti. Sicuramente il centrosinistra più civici proveranno la via del ricorso... come ultima chance. Ma non c'è ufficialità.

Ore - 00.36 - Spoleto. Drammatico ballottaggio: De Augustinis avanti di 27 voti. Manca una sola sezione 41 su 42.

Ore 00.33 - Terni, ha vinto Latini alla grande! sezioni 122 su 129 - Latini 63,31%

Ore 00.30 - Umbertide - Carizia al 62,51% - Avorio al 37,49%

Ore 00.28 - Umbertide, è ufficiale; Luca Carizia sindaco di Umbertide, centrodestra per la prima volta al governo della città.

00. 26 - Spoleto, 40 sezioni su 42.... mamma mia che finale? De augustinis 50,30% - Camilla Laureti 49,70 per cento.

Ore 00.24 - Spoleto, testa a testa, forte recupero della Laureti di centrosinistra che si porta a 49,75 per cento a soli 59 voti dal centrodestra che ore teme una rimonta. quando mancano 9 sezioni da scruttinare.Tutto ancora in gioco a Spoleto.

Ore 00.21 - Leonardo Latini, centrodestra, è sindaco di Terni. Oltre il 63% quando mancano 10 sezioni da scrutinare (119 su 129)

Ore 00.18. Luca Carizia è il primo sindaco di centrodestra della storia dell'ex rossa Umbertide. 62.50% quando sono state scrutinate 17 sezioni su 19.

Ore 00.16 - Spoleto, testa a testa: avanti il centrodestra di De Augustinis ma solo 94 voti. Sezioni 28 su 42.

Ore 00.13 - Terni è del centrodestra. Sezioni 107 su 129. Latini: 63,23% - De Luca 36,77. L'appello al voto di ambienti Pd e della sinistra radicali non sono stati raccolti dall'elettorato che ha deciso di scegliere una coalizione filo-Salvini.

Ore 00.12 - Cade Umbertide... mancano 5 sezioni da scrutinare... Carizia al 63 per centro. I civici hanno scelto lui come futuro sindaco.

Ore 00.09 - Spoleto quante emozioni... ripassa avanti il centrodestra con De Augustinis...80 voti in più. 24 sezioni su 42.

Ore 00.04 - Spoleto: testa a testa... Laureti 50,16%, centrosinistra. Solo 20 voti dividono i due candidati.

Ore 00.02: Umbertide, Carizia, centrodestra, verso uno storico risultato... Umbertide la rossa... potrebbe capitolare per la prima volta dal dopoguerra ad oggi. Centrodestra al 62% quando mancano 9 sezioni da scrutinare.

Ore 00.00 - Terni, ormai è fatta: il centrodestra di Latini strappa al Pd la seconda città dell'Umbria.... Latini 63% quando mancano 36 sezioni da scrutinare.

Ore 23.57 - Spoleto: testa a testa continua. Ma stavolta avanti di poco Camilla Laureti 50,26 per cento. Sono 21 i voti di differenza.

Ore 23.55 - Umbertide dopo 8 sezioni su 19 - Vola il centrodestra per la prima volta nella sua storia: 62% Luca Carizia

Ore 23.54 - Questa è l'affluenza di Spoleto: 52,76 contro il 60,41 nel primo turno

Ore 23.50 - Dopo 1/3 delle sezioni a Terni aumenta ancora Latini, centrodestra. 62,67%. Salvo colpi di scena Terni si sta incanalando verso Latini.

Ore 23.48 - Spoleto 8 sezioni su 42 - Laureti 49,48 per cento - De Augustinis 50.52. 23 voti di differenza.

ore 23.47 - Spoleto: continua il testa a testa tra Laureti e De Augutinis... quest'ultimo avanti di uno 0,5 per cento

Ore 23.45 - Terni: 17 su 129 sezioni.Latini 62,13% - De Luca 37,87%

Ore 23.44 - Terni: aumenta il divario il centrodestra di Latini e sfonda quota 60%.

Ore 23.41 - Umbertide, Carizia 53,70% - Avorio - 46,30%.

Ore 23.40. Umbertide: avanti il centrodestra di Carizia dopo 3 sezioni scrutinate.

Ore 23.30 - Spoleto: Laureti 49,17% - De Augustinis 50,83%

Ore 23.36: Spoleto dopo 7 sezioni: testa a testa, Avanti di poco De Augustinis, centrodestra

Ore 23.34 - Terni: Latini 59,70% - De Luca 40,30% dopo 5 sezioni scrutinate.

Ore 23-33 - Terni primi seggi avanti in maniera importante Latini, centrodestra

Ore 23.28 - Affluenza definitiva a Umbertide: meno 5 per cento rispetto al primo turno.

Ore 23.26: affluenza definitiva a Umbertide: 65,18%.

Ore 23.24 - A Terni rispetto al primo turno calo dell'affluenza di 12% al ballottaggio. Il Pd in coalizione aveva preso il 15 per cento. Quanti di loro non saranno andati a votare?

Ore 23,22 - Affluenza definitiva a Terni: 47,49%.

Ore 23.16 - Il Pd ha puntato molto, se non tutto, su Spoleto forse convinto che ad Umbertide l'anima rossa seppur ridimensionata tornerà a contare nelle urne. A Spoleto la alleanza con i civici, già al governo della città ai tempi del sindaco Cardarelli, ha fatto arrabbiare alcuni democratici come Laura Zampa che li ha combattuti in consiglio comunale.

Ore 23.12 - In casa centrodestra soltanto la Lega e Fratelli d'Italia hanno portato avanti la campagna elettorale a Terni, Spoleto e Umbertide. Schierando il Ministro Salvini, Giorgia Meloni e tutti i deputati umbri. Forza Italia praticamente di rincorsa e senza big in Umbria.

Ore 23. 07 - Ad urne chiuse: la geografia politica dell'Umbria rischia un vero e proprio terremoto con tsunami se ad Umbertide e a Spoleto il Pd non riuscirà a portare a casa il sindaco. Già aver perso, comunque vada Terni dopo Perugia. è un terremoto che avrà forti ripercussioni anche a livello regionale.

Ore 23,05 - Tutti i seggi sono chiusi: sono iniziate le operazioni di routine che precedono lo scrutinio.

Ore 23: urne chiuse, comincia lo spoglio in diretta dei ballottaggi a Spoleto, Umbertide e Terni.

A Spoleto la sfida è tra Umberto De Augustinis (centrodestra) e Camilla Laureti (Pd più Civici). A Terni Leonardo Latini (centrodestra) sfida Thomas De Luca (Movimento 5Stelle). A Umbertide, invece, il "duello" è tra Paola Avorio (Pd più civici) e Luca Carizia (centrodestra).