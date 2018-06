Ballottaggi, centrodestra piglia-tutto: vince a Spoleto, Terni e Umbertide. Pd a pezzi

Facciamola facile: l'unico che ha retto ai colpi è Cristian Betti, di nuovo sindaco di Corciano. Tutti gli altri - sopra i 15mila abitanti - sono stati travolti dall'onda del centrodestra. Vittoria larghissima a Umbertide e Terni - una volta conosciute come roccaforti rosse della rossa Umbria - e trionfo all'ultimo voto a Spoleto, con De Augustinis eletto per 86 voti.

E il Pd? A pezzi molto piccoli dopo questi ballottaggi. L'accordo a Spoleto non è servito, in Alto Tevere il suicidio politico (con annesso siluramento dell'ex sindaco) ha fatto male. Nella città dell'acciaio non c'è stata storia, visto il mancato ingresso al secondo turno. E il Movimento 5Stelle? Non bene. De Luca, con un post su Facebook, si è assunto le responsabilità della sconfitta a Terni. Solo lui? Si vedrà. Intanto, però, i pentastellati in Umbria continuano a non sfondare.

Chi ride - e molto - è la Lega, che pianta su la bandiera con due sindaci: Leonardo Latini a Terni, Luca Carizia a Umbertide. Stalingrado è crollata, rovinosamente.



La storia - dopo le elezioni politiche - si ripete. E adesso il centrodestra governa in entrambi i capoluoghi di provincia dell'Umbria. A Perugia con Romizi (si tornerà al voto nel 2019) e a Terni con Latini. E qui, la Lega in formato bulldozer si prende 13 consiglieri comunali. A Umbertide, altro miracolo verde: 10 su 12. Praticamente un monocolore.

Il 2020 - data delle elezioni regionali in Umbria - non è più una formalità per il centrosinistra (se mai lo è stato). Così, dopo lo spavento rimediato con Claudio Ricci contro Catiuscia Marini, per il Partito Democratico arriva l'incubo vero: perdere tutto, ovunque. Resa incondizionata al verde-azzurro, se non si inverte in fretta la rotta. Già, ma come fare? Domanda da dubbio iperbolico di cartesiana memoria. La risposta che è dentro di te, classe dirigente del Pd, a giudicare dai risultati delle amministrative 2018, è sbagliata.