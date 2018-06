Giustizia è fatta! Il consiglio comunale torna sui suoi passi: Cucinelli e Aucc all'Albo d'Oro

Giustizia è fatta. Anzi è stata fatta due volte dopo quell'ultima fumata nera, salita dal consiglio comunale di Perugia, che aveva fatto indignare tantissimi cittadini che non avevano gradito le bocciature di due enti meritevoli di essere iscritti all'Albo d'Oro di Perugia. Stavolta la maggioranza dei membri del consiglio comunale ha trovata la giusta quadra sulla Fondazione Brunello Cucinelli (26 voti) e l'Aucc (27), una scheda bianca. L'associazione Umbra lotta contro il cancro non solo assiste i malati e favorisce la ricerca, ma dona anche borse di studio di perfezionamento dei medici oncologi. Cucinelli e la sua fondazione sono sempre in prima linea per finanziare restauri e cultura. Ora sono iscritti all'Albo d'Oro, giustizia e fatta.