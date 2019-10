Festa di san Francesco, il presidente Conte: "Sarò strumento di pace, no ai toni violenti. Ricostruzione, intollerabile lentezza"

La tutela dell'ambiente nella Costituzione, nuove misure, in via sperimentale in 6 città per sostenere le famiglie in difficoltà oltre il reddito di cittadinanza, il rifiuto di ogni tipo di gesto violento, ma un impegno quotidiano e costante per approccio conciliante: "Farò di tutto per diffondere la pace".

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per il secondo anno consecutivo, prende la parola dalla loggia del Sacro Convento al termine della solenne messa nella Basilica Superiore.

Prima di lui, il ministro generale dell'Ordine dei frati minori, Carlos Trovarelli che, come il premier, ha messo al centro del suo intervento il rispetto del Creato, "l'ecologia integrale, e cioè l’urgenza d’intendere di un modo nuovo la relazione profonda che esiste tra tutte le creature, che non riguardano infatti soltanto ciò che si chiama comunemente “natura”, ma tocca anche i rapporti tra la natura e la società che vive in essa" sottolinea, citando papa Francesco. Che poi, in chiusura, ha annunciato la prossima regione ospite, le Marche.

Dal presidente Conte, pensando all'Umbria, anche un impegno per la ricostruzione: "Troppa intollerabile lentezza, corriamo un rischio maggiore di quello calcolato, che questi luoghi strepitosi vengano abbandonati, ma anche che, una volta ricostruiti, non ci sia una comunità che li viva. Dobbiamo fare di più".