Assisi, rimpasto di giunta: il sindaco nomina i due nuovi assessori

Due se ne vanno, due arrivano. Prima le dimissioni di Eugenio Guarducci, poi quelle dell’architetto Italo Rota. Ora ci sono i sostituti. Il Sindaco Stefania Proietti annuncia la nomina di due nuovi assessori nella Giunta Municipale di Assisi: Alberto Capitanucci e Massimo Paggi.

“Due figure del mondo civico - spiega una nota del Comune di Assisi - che hanno espresso piena condivisione del progetto per Assisi di questa Amministrazione e che possiedono fortissima competenza per le deleghe che vanno a rappresentare, mettendo a disposizione le proprie radici assisane e l’entusiasmo per accettare la sfida di governo. Capitanucci e Paggi integrano la Giunta che lo scorso 20 marzo aveva visto le dimissioni di Eugenio Guarducci cui sono seguite ieri quelle dell’Architetto Italo Rota per motivi di lavoro”.

E ancora: “Competenze messe a servizio della Città che rafforzano quella piattaforma civica dalla quale è nato il nostro progetto politico per Assisi, un legame strettissimo con il territorio assisano, grandi capacità tecniche e la scelta di donare il proprio tempo alla causa pubblica: l’innesto in Giunta di queste due personalità che ringrazio sin d’ora - spiega il Sindaco Stefania Proietti - ci dà lo slancio per accelerare, dopo due anni proficui, la realizzazione della Assisi che vogliamo: abbiamo molti progetti in corso e moltissimi progetti in fase di implementazione che grazie a queste nuove forze troveranno operatività e concretezza per tutto il territorio: centro storico e frazioni”.