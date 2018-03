Assisi, il patron di Eurochocolate non è più assessore: Guarducci si dimette

Fine della storia. Eugenio Guarducci ha comunicato le proprie dimissioni dalla carica di Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Assisi. Il patron di Eurochocolate si chiama fuori. “Il Sindaco, la Giunta e la maggioranza consiliare che sostiene l’Amministrazione - si legge in una nota del Comune - ne hanno preso atto e non possono non far pervenire all’Architetto Eugenio Guarducci un sentito ringraziamento per l’importante opera spesa in favore della Città di Assisi”.

Da qui in poi è il momento dei ringraziamenti:“In un momento di particolare disagio derivante dal terremoto del 2016 - spiega ancora il Comune - , che hanno provocato un danno indiretto significativo nel settore del turismo, la sapiente e immaginifica attività di Eugenio Guarducci ha fatto sì che ci fosse una inversione di tendenza, riscontrabile e certificabile dai dati statistici di arrivi e presenze. Questo si deve alle sue tante iniziative, che hanno riportato all’attenzione regionale e nazionale la Città di Assisi”.

E ancora: “Pur consapevoli del venir meno dell’apporto delle sue riconosciute capacità che subisce la compagine amministrativa, confermiamo con forza che la nostra stella polare resta il programma amministrativo che abbiamo presentato agli elettori e che è stato da loro promosso. Gli interpreti dell’attuazione di questo programma possono anche cambiare, quello che non cambierà è il nostro spirito di servizio ai cittadini di Assisi nella continuità del lavoro già proficuamente impostato”.