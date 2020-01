Assegni di sollievo, l'Umbria a due marce, l'intervento del presidente Marco Squarta

Il presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Marco Squarta, denuncia la “disomogeneità tra i distretti sanitari regionali per quanto riguarda l'erogazione degli assegni di sollievo e degli altri sostegni economici per le persone non autosufficienti tra cui disabili minori, disabili adulti o anziani”.

“Sono mesi ormai - spiega l'esponente di Fratelli d'Italia - che continuo a ricevere segnalazioni da parte di famiglie in difficoltà che lamentano la sospensione, senza alcun preavviso, dell'erogazione dei fondi per assistere i familiari disabili. Questo tema rappresenta una priorità, considerando che tali risorse consentono alle famiglie di assistere i familiari anche attraverso servizi di domiciliarità. I malati, tutti, hanno necessità di avere risposte certe. Per questo motivo - conclude Squarta - è opportuno che l'Assessore alla Sanità si attivi al più presto, posto che troppe famiglie da un momento all'altro e senza ricevere alcuna comunicazione non hanno più potuto contare sulle risorse assegnate”.