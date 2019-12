Arresti per 'Ndrangheta, Romizi: "Stroncato sistema criminale che voleva fare business sulla pelle dei perugini"

“Le indagini della polizia dimostrano ancora una volta che lo Stato ha gli anticorpi necessari per difendere con grande professionalità l'Umbria dai tentativi di infiltrazione mafiosa". Andrea Romizi, sindaco di Perugia, città al centro dei nuovi arresti di appartenenti alla 'Ndragheta, ha ringraziato magistrati e forze dell'ordine per aver stroncato l'ennesimo tentativo di fare business da parte della criminalità organizzata nella nostra regione”. Conclude Romizi: “L’amministrazione continuerà a seguire in maniera attenta gli sviluppi della vicenda che riguarda il nostro territorio,e ad assicurare il massimo impegno rispetto al fenomeno, grazie anche alla proficua collaborazione con le altre istituzioni".