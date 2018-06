Aquarius, Squarta: "Siamo invasi da una marea di clandestini, il blocco navale è giusto"

Il messaggio lo affida a un post su Facebook. E, in senso lato, è quasi una risposta ai Frati di Assisi e al presidio dell'Udu in centro a Perugia per la vicenza dalla Aquarius e la decisione del Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, di chiudere i porti.



Il portavoce del centrodestra in consiglio regionale, Marco Squarta, scrive così: "Solo uno su 4 dei profughi che arrivano vengono realmente dalla zone di guerra. Siamo invasi da una marea incontrollata di clandestini che girano per le nostre città non rispettando niente e nessuno".



Quindi, aggiunge: "Giusto il blocco navale". E ancora, con la stoccata virtuale a Macron: "Ai francesi che ritengono vomitevole la posizione dell’Italia sulle navi piene di profughi vorrei dire che invece a me fa vomitare il loro pollo con la marmellata".